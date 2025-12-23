Sul ritiro della delibera da parte di Fratelli d’Italia per la Commissione d’indagine sullo stadio Franchi si è espresso anche il consigliere Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune.

‘Il Partito Democratico vuole parlare solo con la società di turno’

"Non condividiamo la scelta di Fratelli d'Italia di ritirare la proposta di una Commissione d'Indagine sullo stadio comunale Artemio Franchi. È un errore, che segue la decisione di non far votare ordini del giorno durante il recente Consiglio del Quartiere 2 dedicato al tema. Si tratta di un'ennesima occasione mancata. Perché la verità è che il Partito Democratico di Firenze di Fiorentina vuol parlare solo con la proprietà di turno della società. Lo ha anche detto in aula: "bisogna stare dalla parte della società". Noi non concordiamo. Bisogna stare dalla parte delle squadre sportive e dell'interesse pubblico, che è cosa non necessariamente coincidente con un interesse privato, quale è quello di una società privata, anche quando è proprietaria della ACF Fiorentina”.

‘Tante cose da chiarire sul Franchi’

“La verità è che c'è una subalternità costante, mostrata negli anni, a partire da quando si proponeva un nuovo impianto a Castello o alla Mercafir. Noi abbiamo sempre sostenuto la stessa posizione, anche prima del Ministro Franceschini e dei fondi destinati alla cultura in relazione alla pandemia SARS-CoV-2. Ci sono tante cose da chiarire, su cui da anni c'è silenzio, a partire dalla manutenzione fatta prima della pandemia, ordinaria e straordinaria, sul Franchi stesso. C'è da capire come mai non ci sono cronoprogrammi, nonostante si spendano soldi pubblici. E come mai l'ipotesi Padovani è stata tolta dal tavolo, nonostante non ci fossero alternative diverse rispetto all'attuale stallo”.



Infine: “I risultati sportivi non c'entrano nulla con il dibattito del Consiglio comunale. Alla città serve un governo cittadino diverso, migliore, che con chiarezza si ponga nei confronti di qualsiasi soggetto privato. In questi anni avrebbe fatto tanto bene anche alla Fiorentina”.