Salvatore Esposito: "Veder giocare Pio con Lautaro è qualcosa di unico, somiglia molto a Dzeko. Il suo futuro..."

Salvatore Esposito, secondo fratello di Pio, centrocampista dello Spezia ha rilasciato una lunga intervista a SkySport. Questo un estratto delle sue considerazioni sul fratello, da qualche settimana in orbita Fiorentina:

"Emozione indescrivibile, sono passate poche ore ma è un ricordo già bellissimo. Tra di noi parliamo poco di calcio, ma quando ci sono giornate come queste è normale fare i complimenti. Vederlo giocare con Lautaro e segnare un gol in una competizione così importante è qualcosa di unico, che non ci saremmo mai aspettati”.

“Segreti dietro i fratelli Esposito? Ci siamo divertiti giocando sin da piccoli”

Ha anche aggiunto: ”Non credo che siano segreti particolari dietro la nostra famiglia, i nostri genitori ci hanno insegnato i valori giusti. Abbiamo avuto la fortuna di avere un campetto sotto casa, ci passavamo ogni ora libera. A tutti i giovani do il consiglio di giocare e divertirsi sin da piccoli, noi abbiamo avuto la fortuna di avere genitori che ci hanno accompagnato nel nostro percorso”.

“Pio? Ha qualità difficili da trovare in Italia. Somiglia a Dzeko”

Ha poi parlato del futuro del fratello: ”Abbiamo giocato insieme due anni a Spezia: quest'anno ha spostato gli equilibri, lo vedo come un calciatore fuori categoria. Le sue qualità principali sono la voglia di migliorarsi e l'ascoltare sempre i consigli. E' un giocatore pronto per certi palcoscenici, ha qualità tecniche e fisiche difficili da trovare in Italia. A chi assomiglia? Secondo me somiglia molto a Dzeko. Lui adesso è lì, deve seguire le sue sensazioni. Prenderà sicuramente la scelta giusta, con Chivu si stimano e hanno vissuto emozioni importanti”.

“Io penso a smaltire la sconfitta in finale play off. Il mio sogno..”

Ha pii concluso parlando del suo futuro: ”Adesso c'è un po' da sbollire la finale persa ai playoff, ma il mio sogno è giocare in Serie A, è il sogno di tutti i ragazzi. Ne parleremo con la società e con il mio agente, troveremo la soluzione migliore”.