Italiano cade in casa e si fa superare dalla Lazio. A Palladino basta un gol per condannare l'Hellas. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Prosegue la domenica di Serie A col turno delle 15, che ha visto due incontri in contemporanea. Al Dall'Ara Italiano cade davanti alla Lazio per 0-2; a Bergamo, invece, all'Atalanta basta il guizzo di Zappacosta contro l'Hellas.

Le partite

Partita lenta a Bologna, con un unico squillo nel primo tempo da parte dei padroni di casa, con Moro che fa partire un missile da fuori area che si infrange sull'incrocio dei pali. Il punto di svolta arriva al 49°, quando Dele-Bashiru trova un retropassaggio troppo spreciso: ci si avventa Castro che, steso da Motta, guadagna un rigore. Orsolini, però, si fa ipnotizzare dal giovane portiere biancoceleste e fallisce il vantaggio dei suoi: errore carissimo, perché al 72° passa la Lazio con Taylor da distanza ravvicinata. I rossoblù si alzano ma non sfondano, e allora raddoppia proprio Taylor, mattatore odierno, mettendo a sedere Ravaglia e firmando lo 0-2 finale.

L'Atalanta fatica invece di più contro l'Hellas, nonostante un primo tempo dominato che vede prima un miracolo di Akpa-Akpro su Ederson che aveva calciato a porta vuota, poi la rete degli orobici al 37° con Zappacosta che, dalla destra, batte Montipò. Nella ripresa crescono invece gli scaligeri, che prima impegnano Carnesecchi alla gran parata su Bowie, poi sciupano l'occasione del pareggio con Orban, che calcia a lato da due passi. Sconfitta che, per i gialloblù, potrebbe pesare più del previsto.

La nuova classifica

La NUOVA classifica di Serie A: Inter 68, Milan 63, Napoli 62, Como 57, Juventus 54, Roma 51, Atalanta 50, Lazio 43, Bologna 42, Udinese 39, Sassuolo 39, Parma 34, Genoa 33, Torino 33, Cagliari 30, Fiorentina 28, Cremonese 27, Lecce 27, Pisa 18, Verona 18.