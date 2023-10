Nonostante il primo gol con la Fiorentina, Nzola non richiama l'attenzione in Nazionale. Ecco la decisione del ct dell'Angola

L'attaccante della Fiorentina M'bala Nzola si è finalmente sbloccato: il primo gol è arrivato all'ultimo respiro nel successo di lunedì contro il Cagliari. Un segnale importante, che evidentemente non è bastato per richiamare l'attenzione in Nazionale.

Dopo essere rimasto a casa nella pausa nazionali di settembre, la storia si ripeterà anche nella prossima. Il ct dell'Angola Pedro Goncalves ha decido di non convocare Nzola per i test della Nazionale contro il Mozambico e la Repubblica Dominicana. Ancora niente da fare per la punta viola.