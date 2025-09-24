Corriere dello Sport-Stadio: Pioli cambia, la Fiorentina apre il dossier
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi troviamo questo titolone sulla squadra viola: “Pioli cambia”. E ancora: “La Fiorentina apre il dossier: errori e soluzioni”.
Pagina 18
Grande spazio a: “Il prezzo della rivoluzione”. Ovvero: “Carenze tattiche, tecniche e agonistiche Un viaggio dentro la crisi della Fiorentina che in campionato non sa più vincere”.
Pagina 19
Di spalla: “Bisogna salvare il soldato Gud: solo 155’ in A”. Presente anche un trafiletto sulla squadra: “Ieri niente allenamento al Viola Park”.
