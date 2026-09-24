UFFICIALE: Colpo roboante dell’Udinese che si assicura un ex Real Madrid e Bayern Monaco

L’operazione è arrivata in silenzio, sommessamente, ma ora è realtà: dopo le visite mediche svolte a Villa Stuart, David Alaba è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Udinese, ha firmato fino a giugno e sarà un avversario della Fiorentina in stagione. Il difensore austriaco classe ’92 arriva da svincolato, dopo 5 stagioni al Real Madrid.

Profilo di enorme esperienza

Alaba ha in precedenza militato 12 anni nel Bayern Monaco, intervallati dal prestito all’Hoffenheim nella seconda parte della stagione 2010-2011. Capitano dell’Austria, vanta 117 presenze con la nazionale biancorossa. Il palmares di Alaba è infinito: 4 Champions League, 4 Supercoppe Europee, 10 volte vincitore della Bundesliga, 6 della Coppa di Germania, 2 volte vincitore della Liga, e tanto altro.

Prossimo incrocio

La Fiorentina sfiderà l’Udinese a fine novembre, pertanto un paio di mesi dopo l’arrivo di Alaba in Friuli, col calciatore che dovrebbe essere, presumibilmente, a disposizione della squadra bianconera.