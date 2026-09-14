L'Inter ne fa cinque all'Udinese e si prende la vetta assieme alla Roma. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il posticipo di questo lunedì di Serie A ha visto l'Inter imporsi a domicilio sull'Udinese, con la partita giocata a San Siro ricca di gol e di spettacolo.

La partita

L'avvio di gara è tutto di marca friulana. L'Udinese approfitta di una disattenzione della difesa nerazzurra e sblocca subito la partita al 9' con Abankwah. Pochi minuti dopo, al 16', arriva il raddoppio degli ospiti firmato da Ekkelenkamp, che gelano il pubblico di casa per il momentaneo 0-2. L'Inter non ci sta e comincia a spingere sull'acceleratore, ribaltando completamente il parziale prima del riposo: al 26' Carlos Augusto accorcia le distanze portando il risultato sul 1-2, mentre al 35' ci pensa Barella con una grande giocata a riportare la partita in parità sul 2-2.

Nella ripresa l'Inter rientra in campo con un altro piglio e completa la rimonta: al 57' Thuram firma il sorpasso siglando il gol del 3-2. Al 67' il subentrato Pio Esposito cala il poker (4-2) mettendo al sicuro la gara. Al 79' arriva anche la quinta rete nerazzurra firmata da Bonny. Nel finale di gara, a tempo quasi scaduto (90'+1), l'Udinese riesce a trovare la terza rete della serata grazie a Gueye per il definitivo 5-3.

La nuova classifica

La nuova classifica: Roma 12, Inter 12, Lazio 10, Como 10, Cagliari 9, Milan 8, Juventus 7, Frosinone 7, Sassuolo 7, Atalanta 6, Lecce 6, Napoli 6, Udinese 4, Torino 3, Fiorentina 3, Monza 1, Parma 1, Bologna 1, Genoa 1, Venezia 0.