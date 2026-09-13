Vittoria folle di Aquilani contro la Juve, tre volte avanti e il colpo del k.o. all'ultimo secondo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pazzesco epilogo della domenica di Serie A, con il posticipo del ‘Mapei’ vinto dal Sassuolo di Aquilani contro la Juve per 3-2. Un successo arrivato all'ultimo secondo di recupero, in una fase con le due squadre a dir poco sbilanciate alla ricerca della vittoria.

La partita

Succede tutto nella ripresa, dopo lo 0-0 del primo tempo: marcature aperte da Esposito che viene servito da Matic al 65' per il diagonale vincente dell'1-0. A otto minuti dalla fine Zhegrova sfrutta una respinta di Muric per trafiggerlo col sinistro a porta quasi vuota. All'89' però break importante di Bakola che poi pesca Bowie al limite e lo scozzese di sinistro batte Vicario. Sembra finita ma Zhegrova trova un altro sinistro potente per il 2-2 al 92'. Batti e ribatti ma l'ultimo contropiede è quello decisivo: Azdic riceve sulla sinistra, punta Bremer e batte Vicario col destro per il 3-2 finale.

La nuova classifica

La nuova classifica: Lazio 10, Inter 9, Roma 9, Cagliari 9, Milan 8, Como 7, Juventus 7, Frosinone 7, Sassuolo 7, Atalanta 6, Lecce 6, Napoli 6, Udinese 4, Torino 3, Fiorentina 3, Monza 1, Parma 1, Bologna 1, Genoa 1, Venezia 0.