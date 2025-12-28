Lazio imbufalita dopo il pareggio dell'Udinese, rischio squalifica per un ex Fiorentina: in dubbio la sua presenza contro i viola

La partita di ieri tra Udinese e Lazio ha scatenato una discussione sulla scelta arbitrale relativa al gol-pareggio dei padroni di casa, al 95simo, dopo presunto tocco di mano non avvisato del marcatore Davis. E a farne le spese potrebbe essere un ex Fiorentina.

L'episodio contestato

Infatti, le proteste dei giocatori biancocelesti sono state troppo veementi, sia sui social - il club di Lotito ha postato un video polemico con tutti i presunti errori arbitrali a loro sfavore - che sul campo: ieri sera, addirittura, è dovuto intervenire Sarri a calmare i propri giocatori per evitare provvedimenti disciplinari. Ma non tutti potrebbero essersi salvati.

Un ex viola nel mirino

Secondo quanto riporta Il Messaggero, tra gli indiziati numero uno c'è Cataldi: l'ex viola avrebbe applaudito platealmente, con fare ironico, l'arbitro Colombo, gesto solitamente fermamente condannato. Bisognerà quindi attendere il comunicato del Giudice Sportivo per saperne di più: la Fiorentina segue con attenzione, visto l'incontro che vedrà le due squadre sfidarsi il 7 gennaio.