Valcareggi: "Fagioli è il miglior centrocampista italiano. Oulai da decifrare, Ndour non può non giocare"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Molti mi hanno criticato per il 10 a Paratici, ma io non ricordo un direttore sportivo della Fiorentina bussare alla porta del Real Madrid. Mastantuono è fortissimo e mi piace anche il suo atteggiamento con i compagni, Beto e Pellegrino sono entrambi ottimi attaccanti. Ho sentito tante critiche a Gnonto, per me invece quando lo metti non abbassi il livello, per non parlare di Njie. Col Napoli si va per vincere, non mi accontento di nulla”.

“Preparazione al Viola Park? Giustissima”

Poi ha aggiunto: “Le critiche alla preparazione al Viola Park non hanno senso, anzi. Hanno fatto bene ad abituare i calciatori al caldo, non vedete che siamo a settembre e ci sono ancora 30 gradi? Fagioli è il miglior centrocampista italiano, quando ha la palla non la perde mai. L'ho bastonato in passato, ma mi ha smentito sul campo e adesso è pronto anche a prendersi la maglia della Nazionale”.

“Oulai da decifrare”

Infine: “Chi gioca bene la posizione in campo se la trova da solo, quindi Fagioli e Oulai devono giocare insieme. Ad ogni modo, l'ex Trabzonspor è ancora tutto da decifrare. Ndour è un altro che deve assolutamente giocare, Antognoni ha speso delle parole importanti per lui”.