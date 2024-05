In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina leggiamo il titolo sulla Fiorentina: "Noi contro tutto".

All'interno a pagina 6: "L'Europa incorona Italiano" e in basso: "Beltran, nuovo bonus per il River". A pagina 7: “Atene rovente, va in finale l'Olympiakos” e sotto: "La A trampolino per Atene".