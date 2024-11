Da poco terminato il Derby della Mole in questo sabato sera di Serie A tra Juventus e Torino. La partita si è sbloccata al 18esimo del primo tempo, quando Weah, l'uomo più in forma dei bianconeri in zona gol, ha trovato l'1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa è stato ancora Weah a bucare Milinkovic-Savic, ma il gol è stato annullato per un tocco di mano del bianconero. A trovare il raddoppio é però Yldiz che chiude la partita con un colpo di testa. Finisce 2-0.

È così Thiago Motta ad aggiudicarsi il derby delle prime volte contro Vanoli, anche lui all'esordio nella stracittadina di Torino.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 25, Inter 24, Juventus 24, Atalanta 22, Fiorentina 22, Lazio 22, Milan 18, Udinese 16, Bologna 15, Empoli 15, Torino 14, Roma 13, Verona 12, Parma 12, Cagliari 10, Como 10, Genoa 10, Lecce 9, Monza 8, Venezia 8.