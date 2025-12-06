Goretti: "Non siamo una squadra, ci siamo dimenticati di venire a Reggio Emilia. Ce la metteremo tutta per uscirne"

E' notte fonda per la Fiorentina, la formazione viola esce con una sconfitta anche dalla trasferta di Reggio Emilia.

Dopo questa partita su DAZN ha parlato il direttore sportivo della squadra, Roberto Goretti: “C'è una presa di coscienza della situazione. Durante la settimana, la squadra e la società ha chiamato a raccolta i tifosi, ma noi ci siamo dimenticati di venire a Reggio Emilia. Al momento non siamo squadra, oggi non è successo. Se non si troverà la chiave emotiva per risolvere questo black out, continueremo ad avere questo atteggiamento in campo e questo non va bene”.

E poi: "Se non c'è fiducia nel compagno e massima collaborazione e aiuto, la situazione diventa difficile de è un problema. Bisogna ritrovare le piccole cose che però, messe assieme, sono determinanti. Sicuramente ce la metteremo tutta per uscirne".