Calciomercato Fiorentina, un reparto completamente da ricostruire, la ricerca di una diga...e di qualcuno che dribbili

La Fiorentina è in attesa di passare, in maniera ufficiale, a Fabio Grosso, che nei suoi due anni al Sassuolo si è distinto per un 4-3-3 estremamente verticale, basato sul lavoro delle fasce e con attacchi fluidi e rapidi alla profondità, sfruttando in particolar modo gli esterni alti. Ma la Fiorentina ha una rosa adatta alle caratteristiche del gioco di Grosso? Beh, mettiamola così, Paratici avrà il suo bel da fare per completarla con dei giocatori adatti alle richieste del suo allenatore.

Un reparto completamente da ricostruire

I terzini di spinta sono un elemento fondamentale nel gioco di Grosso, come testimoniato dalla stagione di Doig al Sassuolo: Dodò sarebbe stato l'ideale, ma il giocatore, non avendo trovato l'accordo per il rinnovo del contratto, è sul mercato così come Fortini. Gosens, invece, pur non essendo in scadenza potrebbe comunque salutare, poiché potrebbe fare fatica in un tipo di gioco in cui è richiesta una gamba che forse l'ex Atalanta non ha più. Paratici dovrà quindi darsi un bel da fare per quanto riguarda i terzini, il cui reparto rischia di rimanere completamente sguarnito.

Alla ricerca di un mediano degno di questo nome…

A centrocampo, invece, la sensazione è che manchi un mediano alla Konè, abile nelle due fasi e come “diga” davanti alla difesa, mentre come mezzali la Fiorentina potrebbe essere quantitativamente apposto, anche se non è c'è nessuno in particolare che, tolto Fagioli, il cui ruolo andrà meglio definito, rubi particolarmente l'occhio o sia capace di dare un cambio di passo alla squadra.

… e di qualcuno che faccia un dribbling

Gli esterni alti sono fondamentali per Fabio Grosso, con Laurientè e Berardi che sono stati centrali nei risultati del Sassuolo delle ultime due stagioni. Anche qui, il reparto rischia di rimanere completamente sguarnito, con Solomon unico possibile candidato alla permanenza, Parisi ai box fino a fine anno ed un Gudmundsson non più intoccabile. Le caratteristiche da cercare sono note: giocatori rapidi, abili nel dribbling e che permettano un rapido ribaltamento dell'azione.