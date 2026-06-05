Ciro Ferrara: "Grosso sarà l'allenatore del futuro. Mi aspetto una Fiorentina molto diversa"

L'ex difensore di Napoli e Juventus, Ciro Ferrara, durante la presentazione del prossimo calendario di Serie A, ha speso parole importanti per il prossimo allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso.

“Per me Grosso è l’allenatore che nei prossimi ani arriverà a grandissimi livelli - ha detto - Ha fatto un ottimo lavoro, salvezza conquistata con grandissimo anticipo, qualità di gioco e valorizzazione dei giocatori. Sarà l’allenatore del futuro”.

Quanto alla Fiorentina: “Nessuno poteva aspettarsi un avvio di campionato così difficile, nella scorsa stagione. Nonostante diverse difficoltà, alla fine con Vanoli la squadra si è salvata con largo anticipo. Ed è questa la cosa più importante, in fin dei conti”.

E infine: “Mi aspetto una Fiorentina assolutamente diversa, con un altro percorso all’inizio della prossima stagione. Devo dire che è stata un po’ una sorpresa per tutti quanti vederla navigare in zone pericolosissime, in alcuni momenti”.