Como-Fiorentina non va giù a Fabregas, che torna a parlarne: “Quella è la partita che meritavamo di perdere”

La Fiorentina, nonostante il prolungato momento di crisi, può considerarsi squadra ancora viva da quella vittoria a Como, tanto inaspettata quanto importante. In conferenza stampa, ancora una volta, Cesc Fabregas ci è tornato su.

Fabregas ricorda la sconfitta contro la Fiorentina

“Ora il Como è in crescita e voglio che la mia squadra continui così. Non ci aspettavamo questo percorso, anche perché i risultati recenti ci danno ragione. Abbiamo fatto nove vittorie, quattro pareggi e due sconfitte”.

“Abbiamo meritato di perdere quella partita”

“La partita contro la Fiorentina è quella che abbiamo meritato di perdere tra quelle elencate. Contro il Cagliari? Mi aspetto una sfida tosta, simile all'andata, conosco Pisacane e sta facendo un ottimo lavoro”.