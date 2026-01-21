Rubino: "Contento del gol, che dedico a Commisso, al quale ero molto legato. Il mio obiettivo? Ritagliarmi sempre più spazio"

Sabato scorso, nel corso della sfida tra Avellino e Carrarese - terminata 1-2 -, è arrivato il secondo centro stagionale di Tommaso Rubino, classe 2006 in prestito dalla Fiorentina in cadetteria. A tal proposito, ai canali social degli apuani, il ragazzo ha avuto modo di commentare tutte le emozioni del week-end.

Il ricordo di Commisso

“Ci tengo a sottolineare come il mio goal di sabato scorso abbia una dedica speciale: nella mattinata, infatti, ho appreso con grande dolore e dispiacere la notizia della scomparsa del Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, al quale ero molto legato e verso il quale nutrivo e sempre nutrirò grande affetto e stima, oltre che un senso di profonda gratitudine. Credo che i suoi valori umani e morali, dimostrati anche all'interno del mondo del calcio, debbano essere d'esempio per tutti”.

Sui prossimi obiettivi

Poi, sul suo futuro: “Il mio obiettivo primario è quello di aiutare la squadra a raggiungere più traguardi possibili, riuscendo magari a ritagliarmi sempre più spazio: so che questo passa anche attraverso la mia capacità di rispondere presente ogniqualvolta il mister decide di chiamarmi in causa”.