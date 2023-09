La Nazione: I pensieri di Italiano

In prima pagina dell'inserto sportivo de La Nazione c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Rischio jet lag Forza ragazzi”.

A pagina 4 leggiamo: “I pensieri di Italiano Il rebus delle fasce Nico, dipende da te”. Sottotitolo: “Attesa per Gonzalez, ballottaggio Brekalo-Sottil-Kouame Christensen in porta, Nzola sicuro del posto in attacco”.

A pagina 5 invece c'è: “Alla scoperta dell’Atalanta Equilibrio, ritmo e duttilità Occhio ai due trequartisti Il ruolo (tattico) di de Roon”. E ancora: “I pericoli Koopmeiners e De Ketelaere. Ecco come gioca la squadra di Gasp”. Di spalla infine: “Ahi ahi Mina, lesione alla coscia Il colombiano sarà fuori a lungo”.