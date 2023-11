Musah: "Voglio fare il mio primo gol per il Milan il prima possibile. Contro la Fiorentina..."

Da SportMediaset ha parlato il centrocampista del Milan Yunus Musah che, vista la squalifica in Champions League, sarà con ogni probabilità titolare contro la Fiorentina:

"Abbiamo tanta fiducia nel gruppo. Sappiamo cosa siamo capaci di fare e non molliamo mai. A volte le cose non vanno come si vuole ma l'importante è crederci sempre e rimanere uniti. È quello che stiamo facendo".

Sabato sarà titolare

Poi ha aggiunto: "È sempre stata una mia caratteristica giocare in tante posizioni, per le capacità che ho. Provo a farlo nel miglior modo possibile: se il mister me lo chiede cerco di fare il mio meglio e aiutare la squadra. Posizione preferita? Penso di essere meglio a centrocampo come mezzala, quando posso fare delle corse sulla destra. Quel ruolo mi piace tanto".

Ancora a secco

Sul primo gol: "Voglio fare il mio primo gol in rossonero il più presto possibile ma la cosa più importante sarà vincere sabato".