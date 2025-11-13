Nicoletti: "Ferrari invecchiato e in grande difficoltà. Sente la pressione di essere in prima linea"

La Fiorentina comincia una nuova era, se vogliamo, con un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo. L'elemento di continuità resta invece il direttore generale, Alessandro Ferrari.

“Non ha più nessuno davanti”

Di lui, della sua figura, ha parlato l'intermediario di mercato, Costantino Nicoletti, intervenuto su Lady Radio: “Nella conferenza stampa di ieri, l'ho visto stressato e in grande difficoltà. Ieri ha avuto Pradè e Barone davanti, ma oggi non ha più nessuno, è lui e solo lui. Il riferimento ai 65 punti dell’anno scorso e al sesto posto fuori luogo, come se fossero questi i traguardi tanto ambiziosi di questa gestione”.

“Ha però stemperato la polemica”

Poi ha aggiunto sempre su Ferrari: “Oggi è in prima linea e penso che senta questa pressione. A livello diplomatico gli diamo il merito di aver stemperato la situazione con la Nazionale e Gattuso relativamente alla polemica su Kean”.