Ferrari: "Sentiamo la vicinanza di Commisso e speriamo di fargli un regalo. Lo stadio? E' un tema lungo"

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, è stato intervistato da DAZN poco prima della partita contro il Pisa.

“E' stata una settimana intensa - ha detto - carica di lavoro e responsabilità e siamo qua oggi. Commisso? Il presidente lo sentiamo tutti i giorni, la sua vicinanza c’è sempre e speriamo di fargli un regalo più presto possibile”.

Intanto la Fiorentina aspetta anche che si sblocchi Kean: “Speriamo che faccia una bella prestazione convinta, ma non è importante il singolo ma tutto il gruppo”.

Sullo stadio: “Per noi è un tema con tempi lunghi, dovrebbe arrivare qusto commssario, speriamo che possa snellire i processi. La protesta dei nostri tifosi per il caro biglietti? I prezzi dei settori popolari alti non aiutano la gente a venire allo stadio, bisognerebbe copiare il modello Uefa”.