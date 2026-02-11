Ordine: "La presenza di Paratici al Viola Park non è certo un aiuto per il Milan"

Il Milan è alla ricerca di attaccanti per la prossima stagione e sono in molti ad accostare il nome di Moise Kean al club rossonero. Tra questi però non c'è il giornalista Franco Ordine che, sul Corriere dello Sport di oggi ha scritto questo sull'attaccante della Fiorentina.

“Paratici non aiuta il Milan”

“Altri due centravanti - prima Vlahovic e adesso Kean - sono stati accostati forse puntando sul fatto che sono stati allenati da Allegri ma dimenticando, nel caso dell’attaccante gigliato, che la presenza al Viola Park di Paratici (il ds sedotto e abbandonato ai tempi da Furlani per via della nota squalifica e del “veto” federale) non è certo un aiuto”.

Occhio però alla clausola

Per Ordine, il nuovo dirigente viola dunque potrebbe prendersi una sorta di vendetta sportiva in questo modo. Anche se, purtroppo verrebbe da dire, dal 1 al 15 luglio prossimo la Fiorentina non ha voce in capitolo, perché c'è una clausola rescissoria da 62 milioni di euro che può essere ‘accesa’ per liberare il giocatore (previo suo consenso naturalmente).