Chiamato in causa da Radio Punto Nuovo, il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato l'eventualità di affare tra il Napoli e la Fiorentina per Sofyan Amrabat: “La situazione è chiara. Il giocatore è da gennaio che chiede di andare via per una big. Con la Fiorentina aveva concordato di rimanere fino a giugno, ma dopo la finale di Conference aveva perfino salutato i compagni. I viola chiedono 30 milioni, ma nessuna squadra è stata capace di soddisfare l'offerta, né lo United né l'Atletico Madrid".

Bucchioni ha poi concluso: "Oramai però mancano pochi giorni alla fine del mercato e il centrocampista comincia a diventare un problema per i viola, che rischiano di ritrovarsi con un giocatore svogliato e poco concentrato. Il Napoli 30 milioni li ha, ma è disposto a spenderli per Amrabat?”.