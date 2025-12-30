Il rientro con tanto di ballottaggio, gli indisponibli e un assetto molto offensivo

La Fiorentina si appresta ad affrontare in campionato la Cremonese: un'altra delicatissima sfida proposta dal calendario al gruppo guidato da Vanoli.

Differenziato

leri hanno svolto di nuovo lavoro differenziato sia Pablo Mari che Fazzini che non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni e che quindi hanno poche chance di esserci domenica prossima.

Il ritorno e il ballottaggio

Rientro dalla squalifica per Ranieri che in ottica di un nuovo impiego come terzino sinistro dovrà vedersela nientemeno che con Gosens ritornato in campo a Parma dopo due mesi di assenza.

L'attacco

E sul fronte offensivo? La Gazzetta dello Sport scrive che non può essere escluso del tutto un impiego insieme dal primo minuto di Kean e Piccoli. Difficile però che venga escluso dai titolari Gudmundsson che è in crescita.