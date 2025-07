Dopo quattro anni è giunta al termine la storia tra la Fiorentina Femminile e Veronica Boquete, calciatrice tra le più rappresentative che ha fatto benissimo con la maglia viola. Boquete ha affidato ai social il suo saluto, un lungo messaggio che presenta anche un tocco polemico:

"Dopo quattro anni intensi - scrive Boquete - emozionanti e indimenticabili, è arrivato il momento di salutare la Fiorentina. In questi anni ho dato tutto per questa maglia, per questa squadra e per la società. Me ne vado piena di ricordi e persone. Non è facile lasciare un posto che è stato molto più di una semplice tappa professionale. Firenze è stata casa e un luogo dove ho vissuto emozioni vere, dentro e fuori dal campo.



Voglio ringraziare ogni compagna, gli allenatori, lo staff tecnico e medico, e tutte le persone che ogni giorno hanno lavorato per il bene di questo club. Molti di voi non sono stati trattati come meritavano e mi dispiace che abbiate pagato le conseguenze dell’incompetenza e dell’ignoranza altrui. La vostra professionalità è stata un esempio. A voi tifosi, sapete che indossare questa maglia, rappresentare questa città e giocare per voi è stato un privilegio. Grazie per essere stati sempre lì".