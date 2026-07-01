Addio Solomon, Koleosho rimane in pole. La Lazio ha bisogno di cedere Cancellieri. Tutti gli altri...

Continuano le riflessioni della Fiorentina sugli esterni d'attacco, con la società viola che appena ieri ha deciso di lasciare ufficialmente andare sia Harrison che Solomon, tornati alla base dopo il prestito di sei mesi.

Il preferito

L'israeliano poteva sperare nel riscatto fissato a 10 milioni, ma la società gigliata preferisce guardare altrove (o provare ad abbassare la richiesta del Tottenham nelle prossime settimane). Con la stessa cifra i viola possono prendere Koleosho, che rimane in pole tra le preferenze viola.

Le altre piste

Restano vive anche le piste che portano in casa Sassuolo a Volpato e Laurientè, che costano rispettivamente 15 e 20 milioni. C'è poi Cancellieri, con la Lazio che ha bisogno di cedere per finanziare un mercato a saldo zero. Il costo si aggira sui 7-8 milioni. Infine resta aperta la possibilità Kostic, appena svincolato dalla Juventus.