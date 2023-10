Calamai: "Fiorentina non è da scudetto ma vale la Champions. De Laurentiis avrebbe fatto carte false per prendere Italiano"

Il giornalista fiorentino, Luca Calamai, in un suo editoriale scritto su Tuttomercatoweb.com ha parlato anche della Fiorentina e delle prospettive che potrà avere in questa stagione.

“Non è da scudetto ma forse vale la Champions la Fiorentina - scrive Calamai - L’eroe del momento è Vincenzo Italiano. L’allenatore che ha cambiato pelle e anima alla squadra viola".

E ancora: "La vittoria sul Napoli porta la sua firma prima ancora di quelle di calciatori importanti quali Brekalo, Bonaventura e Nico. Chissà cosa avrà pensato il presidente De Laurentiis che lo voleva a Napoli due estati fa e che avrebbe fatto carte false per prenderlo in estate. Invece il Napoli si ritrova un Garcia in completa crisi d’identità. Commisso invece si gode il suo Italiano”.