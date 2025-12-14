Una mazzata clamorosa alle già pochissime speranze della Fiorentina. Cade il Napoli a Udine. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A
Ultima contro penultima, la sfida drammatica dal punto di vista sportivo tra Fiorentina e Verona termina con la vittoria dei veneti per 2-1 che purtroppo è una mazzata clamorosa alle già basse speranze di salvezza della squadra.
Orban affossa la Fiorentina
Al vantaggio di Orban, la formazione viola riesce a rispondere nella ripresa grazie ad un autogol di Unai Núñez. Purtroppo però al 94' ancora Orban punisce i viola. Tre punti d'oro per i gialloblu, mentre per i gigliati è notte fonda.
Napoli battuto
Nell'altra partita delle 15 cade l'ex capolista Napoli sul campo dell'Udinese. Decide l'incontro Ekkelenkamp che sigla l'1-0 al 73'
La classifica aggiornata
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 32, Napoli 31, Inter 30, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Lazio 22, Sassuolo 21, Udinese 21, Cremonese 20, Atalanta 19, Torino 17, Lecce 16, Cagliari 14, Genoa 14, Parma 14, Verona 12, Pisa 10, Fiorentina 6.