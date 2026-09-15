UFFICIALE: La Fiorentina mette sotto contratto (lungo) un giovanissimo portiere polacco

Il FASE Szczecin ha annunciato il trasferimento di Nikodem Licznerski alla Fiorentina. Il portiere classe 2010 ha firmato con i viola un contratto triennale, con opzione a favore del club per un'estensione di ulteriori 12 mesi.

Anche con le Nazionali

Il portiere del FASE si è messo in mostra in patria con le sue prestazioni che non sono certo passate inosservate, tanto da aver rappresentato la Polonia sia a livello Under 15 che Under 16.

Tanti provini

Licznerski, prima di approdare al Viola Park, aveva sostenuto diversi provini con club stranieri, tra cui Atalanta, Amburgo, Pisa e Wolfsburg. Nel caso del Pisa, aveva avuto l'opportunità addirittura di allenarsi con la prima squadra.