UFFICIALE: La Fiorentina mette sotto contratto (lungo) un giovanissimo portiere polacco
Aveva fatto tanti provini in giro per l'Europa
Il FASE Szczecin ha annunciato il trasferimento di Nikodem Licznerski alla Fiorentina. Il portiere classe 2010 ha firmato con i viola un contratto triennale, con opzione a favore del club per un'estensione di ulteriori 12 mesi.
Anche con le Nazionali
Il portiere del FASE si è messo in mostra in patria con le sue prestazioni che non sono certo passate inosservate, tanto da aver rappresentato la Polonia sia a livello Under 15 che Under 16.
Tanti provini
Licznerski, prima di approdare al Viola Park, aveva sostenuto diversi provini con club stranieri, tra cui Atalanta, Amburgo, Pisa e Wolfsburg. Nel caso del Pisa, aveva avuto l'opportunità addirittura di allenarsi con la prima squadra.
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