La Roma pronta ad approfittare delle difficoltà viola. Forte interesse per un giovane prospetto della Fiorentina

La Fiorentina si appresta a vivere un mercato di gennaio di profondo rinnovamento. Il quadro economico viola però non è dei migliori e prima di comprare è necessario cedere.

Occhi su Gud

La Roma sembra aver capito bene la difficile situazione della Fiorentina e sembra pronta ad approfittarne. E' di ieri la notizia di un forte interessamento per la grande delusione gigliata Albert Gudmundsson. Gasperini sembra stravedere per il giocatore ed è convinto di poterlo rilanciare nella capitale.

Nuovo interessamento

Il Messaggero in edicola questa mattina però rivela l'interessamento dei giallorossi per un altro giocatore viola. Stavolta si tratta di un giovanissimo prospetto cresciuto nel settore giovanile. Il Ds Massara avrebbe infatti puntato su Niccolò Fortini per rinforzare le fasce di Gasperini. La trattativa non è delle più semplici, perchè la squadra viola sembra voler puntare con decisione sul giovane cresciuto in casa, ma la scadenza non troppo lontana (2027) potrebbe giocare a favore della Roma.