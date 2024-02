Sassuolo nel caos: Bigica già in bilico dopo la scoppola col Napoli ma Gattuso rifiuta la panchina neroverde. La situazione

Confusione totale sul versante Sassuolo

Dopo la pesante sconfitta contro il Napoli, il Sassuolo prova a correre ai ripari e cerca un tecnico che prenda il posto di Emiliano Bigica, promosso dopo l’esonero di Dionisi. Nel caos neroverde tuttavia, non sembra apparire all’orizzonte una novità. Come riporta Sportitalia, il summit con Gennaro Gattuso ha portato alla fumata nera, con l’ex Marsiglia non convinto dal valore della squadra: stesso risultato anche per Fabio Grosso.

Arriva il no anche di un altro ex tecnico della Ligue 1

Dopo il no dell’ex allenatore protagonista di una fugace avventura alla Fiorentina senza di fatto mai vestire i panni del tecnico, è arrivato il rifiuto anche di Grosso, reduce dalla fallimentare esperienza al Lione. La squadra emiliana ha ottenuto l’ultima vittoria in casa contro la Fiorentine ed è reduce da 6 sconfitte nelle ultime 7 gare giocate…un ruolino che sta facendo scivolare sempre più verso il basso la squadra neroverde.