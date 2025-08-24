Attesa per Piccoli: ecco quando arriverà a Firenze il nuovo attaccante per Pioli

C'è attesa per l'arrivo a Firenze di Roberto Piccoli, virtualmente il nuovo attaccante della Fiorentina da qualche ora. Un investimento importantissimo per la società di Commisso, che verserà nelle casse del Cagliari 25 milioni di euro + bonus per accaparrarselo.

Quando sosterrà le visite mediche

Come scrive il Corriere Fiorentino, l'attaccante viola sarà a Firenze nella giornata di domani, quando il gruppo squadra farà ritorno da Cagliari dopo la gara di oggi pomeriggio. Piccoli sosterrà le visite mediche con i viola prima dell'ufficialità.

La prima partita

Piccoli non sarà a disposizione contro il Polissya per la gara di ritorno in Conference in quanto non è stato inserito nella lista per le due gare dei playoff. E così dovrà aspettare una settimana per vedere il suo nome comparire tra i convocati di Pioli per il match contro il Torino.