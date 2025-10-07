​​

header logo

Gattuso pensa al cambio in difesa, ma non in attacco: Kean dovrà convivere con il tandem anche in Nazionale

Redazione /

Prima vera giornata di allenamento in quel di Coverciano, con la Nazionale che si sta preparando agli ordini di Gattuso per le partite contro Estonia e Israele. 

Tre viola impegnati

Come riporta tuttomercatoweb.com, la sessione pomeridiana sarebbe stata intensa, con tutti i giocatori impegnati, compresi i tre viola Kean, Piccoli e Nicolussi Caviglia

Certezze e formazione

Al momento l'unico dei tre certo di avere una maglia da titolare è Moise Kean, che probabilmente giocherà al fianco di Mateo Retegui visto che Gattuso starebbe ragionando su una possibile difesa a tre ma senza cambiare idea sul tandem d'attacco. 

Notizie correlate
💬 Commenti