Gattuso pensa al cambio in difesa, ma non in attacco: Kean dovrà convivere con il tandem anche in Nazionale
Prima vera giornata di allenamento in quel di Coverciano, con la Nazionale che si sta preparando agli ordini di Gattuso per le partite contro Estonia e Israele.
Tre viola impegnati
Come riporta tuttomercatoweb.com, la sessione pomeridiana sarebbe stata intensa, con tutti i giocatori impegnati, compresi i tre viola Kean, Piccoli e Nicolussi Caviglia.
Certezze e formazione
Al momento l'unico dei tre certo di avere una maglia da titolare è Moise Kean, che probabilmente giocherà al fianco di Mateo Retegui visto che Gattuso starebbe ragionando su una possibile difesa a tre ma senza cambiare idea sul tandem d'attacco.
