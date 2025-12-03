Criscitiello: "La Fiorentina sta sbagliando tutto. Retrocessione? Si meriterebbero una legnata. I tifosi viola sono vittime"
Al podcast Aura Sport, il giornalista e direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha parlato del momento della Fiorentina, non risparmiando critiche alla società viola.
“Se lo meriterebbero”
“Per la piazza che è Firenze spero che la Fiorentina si salvi. Ma stanno facendo tanti di quegli errori che una legnata gli starebbe bene. Non se la devono prendere i tifosi, perché la tifoseria è vittima".
Piazza importante
"Firenze è nelle prime 6 piazze d'Italia, ma se la società mette Goretti e gente che non ha mai fatto calcio nei ruoli importanti, allora…”
