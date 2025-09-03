La Gazzetta dello Sport: La Fiorentina ora inventa e la regia è tutta italiana
Una pagina sulla Fiorentina presente stamani su La Gazzetta dello Sport.
Pagina 25
Il titolone sui viola è: “Regia italiana”. E ancora: “Nicolussi Caviglia a fianco di Fagioli La Viola ora inventa”. Sommario: “Due play italiani più Mandragora, Pioli ha tante soluzioni in mezzo anche con Sohm e Ndour”.
Escluso solo Infantino
In taglio basso invece si parla delle liste per la Serie A e la Conference League: “Escluso solo Infantino, Sabiri e Richardson dentro”.
