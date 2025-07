Due assenze nell'amichevole contro la Primavera per la Fiorentina di Pioli. Una è legata a vicende di mercato

Si registrano due assenze nel gruppo squadra che Stefano Pioli ha oggi a disposizione per la prima amichevole stagionale contro la Primavera di Galloppa.

Non ci sono Mattia Viti e Nicolas Valentini. Il primo ha svolto oggi lavoro personalizzato, ma non è stato interessato da infortuni o problemi fisici. Per quanto riguarda l'argentino, invece, i motivi sono legati al mercato. La Fiorentina è in trattativa con l'Hellas Verona per il suo ritorno in gialloblù e per questo motivo non è stato convocato.