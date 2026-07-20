Oulai ritorna in Turchia. I perché del viaggio e quando Grosso potrà vederlo in azione

Dopo aver trascorso il suo fine settimana a Firenze per completare il passaggio dal Trabzonspor alla Fiorentina e per prendere confidenza con la nuova realtà viola, Christ Inao Oulai rientrerà ora in Turchia.

Permesso di lavoro

Perché questo viaggio? Serve per ottenere il permesso di lavoro e per sbrigare alcune pratiche burocratiche. Il giocatore sarà di ritorno a Firenze per la partenza per l’Inghilterra dove proseguirà la preparazione viola e dove sono in programma anche due amichevoli contro QPR e Watford.

Finalmente dal vivo

Sarà in questo frangente che il tecnico, Fabio Grosso, avrà modo di ammirarlo in prima persona dopo averlo visto in azione attraverso i video e averlo seguito anche all'ultimo Mondiale.