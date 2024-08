Amatucci: "Non poteva esserci inizio migliore per me e per la Salernitana. Posso giocare a due e a tre, basta stare nel vivo del gioco"

Il centrocampista di proprietà della Fiorentina Lorenzo Amatucci, adesso, è in forza alla Salernitana in Serie B. Il classe 2004 si è messo subito in luce nelle prime due gare, compresa la vittoria di ieri nel recupero contro il Cittadella dove ha realizzato un assist.

“Non poteva esserci inizio migliore”

Ecco le parole del ragazzo dopo la partita: “Siamo stati lucidi e concentrati, non poteva esserci inizio di stagione migliore. So che la Salernitana ha passato una brutta stagione in Serie A, ma mettendo da parte il passato possiamo fare ottime cose. Ruolo? A me basta stare nel vivo del gioco e applicare le mie capacità in entrambe le fasi. Va bene sia un centrocampo a due, sia a tre”.