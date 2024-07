Una lunga lista di pretendenti per Bonaventura. Il fresco ex viola dà priorità all'avventura estera...ma potrebbe rimanere in Serie A

Terminato il contratto con la Fiorentina, per Giacomo Bonaventura è tempo di pensare alla prossima avventura. Anche l'Atalanta starebbe pensando ad un suo ritorno in squadra in vista della stagione e dell'impegno anche in Champions League, ma non è certo l'unica squadra ad essersi informata con il suo entourage per quanto riguarda la prossima stagione, come riporta Tuttomercatoweb.com.

Un'altra neopromossa sul giocatore

Dopo Monza e Como, anche il Parma avrebbe fatto una chiamata al suo agente: i crociati sono al ritorno in Serie A dopo tre anni di purgatorio e hanno bisogno di calciatori di esperienza, come confermato ieri dallo stesso direttore sportivo ducale Pederzoli.

Priorità alla soluzione estera per la prossima tappa

L'agente Enzo Raiola, che ha parlato oggi, ha confermato la volontà di Bonaventura di cimentarsi in un'avventura estera (il calciatore piace in MLS), per fare un'esperienza diversa assieme alla famiglia. Ma le pretendenti italiane per il classe '89 non mancano.