Claudio Vigorelli, agente tra gli altri dei due ex Fiorentina Zaniolo e Kayode, ha parlato a tuttomercatoweb.com anche del loro futuro rispettivamente all'Udinese e al Brentford.

La trattativa per riportare Zaniolo in Italia

"È stata una trattativa lunga, quasi estenuante, nella quale il giocatore ha avuto pazienza e ha voluto con forza venire all'Udinese. Nicolò ha avuto una forte determinazione per consentire di arrivare al traguardo. Sentivamo che sarebbe stata la scelta giusta e siamo convinti che lo sarà. Nazionale? Come per tutti i giocatori la Nazionale è sempre nei suoi sogni. Sono certo che all'Udinese, partita dopo partita, dimostrerà nuovamente quello che vale e che si guadagnerà nuovamente il posto in azzurro".

Kayode e il passato alla Fiorentina

"Se si è ambientato in Inghilterra? Assolutamente. È un giocatore sul quale il Brentford ha puntato con decisione, sta giocando con continuità dimostrando il suo valore. Alla Fiorentina sarà sempre grato e rimarrà tifoso viola per tutto quello che è stato il suo percorso di crescita fatto a Firenze".