E ora mi raccomando, 3-4 rinforzi all'apertura del mercato. Ma è un appello che fa quasi sorridere

Il classico “non ci faremo trovare impreparati/dovremo farci trovare pronti” è arrivato anche quest'anno, un po' come Una poltrona per due in tv alla vigilia di Natale. E dunque tra una decina di giorni scatterà il famoso mercato di gennaio, quella della "rivoluzione", auspicata da tutti: il Corriere dello Sport-Stadio invoca almeno 3-4 calciatori nuovi all'immediata apertura del 2 gennaio.

Un classico anche questo, anche se molto più delle altre volte, di tempo da attendere non ce n'è se si vuole provare a salvare la Fiorentina. In sella ufficialmente c'è il ds Goretti, che a Losanna ha fatto cenno al mercato se pur non come priorità in attesa delle ultime gare del 2025.