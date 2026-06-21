Servono 6mila euro per rimuovere le scritte degli ultras della Fiorentina nei luoghi simbolo di Fiesole

A Fiesole ci si prepara a rimuovere i graffiti ultras che celebrano la Fiorentina dai luoghi simbolo della cittadina. Come riporta La Nazione servirà una spesa di 6mila euro per pagare la pulizia delle scritte del tifo organizzato viola.

I luoghi

La bonifica riguarderà il belvedere di San Francesco, la piazzola della Panchina degli Inglesi e il primo tratto di via Vecchia Fiesolana.

Rimozione possibile

Il belvedere era stato il primo a essere preso di mira, con una scritta di grandi dimensioni dedicata alla Fiorentina. Una ditta specializzata ha effettuato i test preliminari per valutare la possibile rimozione dei graffiti, con questi che hanno evidenziato come la rimozione è possibile, ma richiede tecnologie particolari per non rovinare i caratteristici muri in pietra delle strade fiesolane. Ora serve il via libera della Soprintendenza.