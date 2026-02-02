Corriere dello Sport-Stadio: Rivoluzione d'inverno... ma a fatica

“Paratici porta Rugani"; è questo il titolo principale del Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi. Nel sottotitolo il quotidiano poi continua: “Accordo con la Juve, pressing per Zappa”.

Pagina 22

Ancora mercato nelle pagine interne: “Rugani, la svolta” scrive il Corriere a caratteri cubitali, per poi proseguire nel sottotitolo “C'è l'accordo, arriva in prestito con diritto fissato a due milioni”. In taglio basso anche le possibili uscite: “Sabiri c'è l'interesse dell'Empoli”.

Pagina 23

Quando siamo giunti quasi alla fine del calciomercato il Corriere prova a tirare le somme delle tante trattative a tinte viola: “Rivoluzione d'inverno, ma a fatica” e ancora “Quattro acquisti e sette cessioni, ma i nuovi non decollano. Dal primo gol di Solomon all'enigma Harrison".