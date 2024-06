Rinnovo a sorpresa: Colpo di scena per Martinez Quarta

Lucas Martinez Quarta sembrava in procinto di poter lasciare la Fiorentina nel corso di questa estate, a causa del suo contratto in scadenza nel giugno 2025.

Colpo di scena

Ma il colpo di scena era invece dietro l'angolo. Stando a quanto scritto stamani da La Repubblica, il difensore argentino, che ha realizzato la bellezza di otto gol in questa stagione, avrebbe trovato l'accordo per il rinnovo con il club viola.

I colloqui col procuratore

Un riavvicinamento che è andato in scena nelle scorse settimane per il giocatore, che si sarebbe concretizzato grazie all'intervento del suo procuratore Gustavo Goni, che è stato a Firenze in questo ultimo periodo proprio per trattare con la società.

La firma sul contratto e l'annuncio dovrebbero arrivare presto si legge ancora sulla fonte citata.