Nicolussi Caviglia, ci siamo: la fumata bianca è questione di ore per il nuovo centrocampista della Fiorentina

Mentre la Fiorentina faticava contro il Polissya, non si fermavano le trattative per gli ultimi colpi da consegnare a Stefano Pioli. In primis Nicolussi Caviglia, ormai il prescelto per rinforzare il centrocampo. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l'incontro di ieri con il Venezia è stato positivo e si va verso un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato a 7-8 milioni di euro.

A breve la fumata bianca

Già oggi potrebbe arrivare la fumata bianca per l'ex Juventus, che dal canto suo ha già accettato da diversi giorni il trasferimento alla Fiorentina. Nel mezzo c'è la partita, fondamentale, a Torino, ma a pochi giorni dalla fine del mercato (lunedì alle 20 la chiusura) le trattative non conoscono interruzioni. E quella per Nicolussi Caviglia è ormai ad un passo dal suo epilogo.