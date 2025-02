Il nuovo giocatore della Fiorentina, Cher Ndour, ha parlato ai canali ufficiali del club viola: “Molto contento di essere tornato in Italia, volevo farlo da un po' di tempo. La Fiorentina è un grande club per me. Conosco Comuzzo e Colpani, con il secondo sono stato insieme all'Atalanta, poi conosco anche altri per fama: non vedo l'ora di giocare insieme a loro”.

Poi sul Viola Park

“In tutti questi anni che sono stato all'estero non ho mai visto un centro sportivo così incredibile: c'è davvero tutto per fare bene. Dalla Fiorentina mi aspetto un'avventura molto positiva, spero di essere all'altezza di questo club”.