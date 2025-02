UFFICIALE: Ndour è un nuovo centrocampista della Fiorentina. Ecco il suo numero di maglia

Adesso è ufficiale: il classe 2003 Cher Ndour è un nuovo giocatore viola. L'annuncio è arrivato da parte della Fiorentina, che ha reso pubblico il suo acquisto a titolo definitivo.

Il comunicato ufficiale

“ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cher Ndour dal Paris Saint Germain. Cher Ndour, nato a Brescia il 27 luglio 2004, in carriera ha vestito anche le maglie di Benfica, Braga e Besiktas. Il nuovo calciatore viola, che ha indossato tutte le casacche delle nazionali giovanili italiane, vincendo, inoltre, gli Europei con l'Under 19, vanta anche 15 presenze con l'Under 21, con la quale ha realizzato anche 2 reti. Ndour indosserà la maglia numero 27”, il comunicato del club gigliato.

Ndour si aggiunge a Zaniolo come nuovo rinforzo per la squadra di Palladino. Tuttavia, i nuovi acquisti non potranno prendere parte al recupero della gara con l'Inter di giovedì, prossimo impegno della Fiorentina.