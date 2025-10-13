Problemi sulla fascia in casa Milan: Allegri dovrà correre ai ripari contro la Fiorentina

Ancora diversi giorni prima di assistere alla sfida tra Milan e Fiorentina, con i Viola “costretti” a vincere onde evitare di rimanere nei bassifondi della classifica. Nel frattempo, Massimiliano Allegri deve fare i conti con qualche assenza tra le fila dei rossoneri.

Un KO in casa rossonera

Alexis Saelemaekers si è infatti fermato per un problema al flessore rimediato col Belgio. Il laterale, rientrato a Milano dopo l’infortunio nel match contro la Macedonia del Nord, si è sottoposto ad accertamenti che hanno definito l’entità del problema al flessore.

Allegri, che lo ha voluto fortemente trattenere in rossonero dopo le esperienze a Bologna e Roma, ora dovrà trovare una soluzione tattica per sostituire il belga. Milannews.it riporta che il belga ha subito una lesione al flessore della gamba destra: tra una settimana previsti nuovi controlli per valutare l'evoluzione dell'infortunio. Saelemaekers dovrebbe dunque restare fuori per 3-4 settimane, con ritorno in campo previsto a inizio/metà novembre.

Le possibili alternative anti-Fiorentina

Ovviamente salterà Milan-Fiorentina, in programma domenica sera a San Siro. E in vista della sfida contro la Fiorentina, Allegri sta studiano le alternative per sostituirlo. La soluzione più naturale sarebbe l’impiego dal primo minuto di Athekame come esterno destro nel 3-5-2. Il ventenne svizzero, ex Young Boys, è stato convocato dalla nazionale maggiore dopo aver disputato alcuni spezzoni in campionato contro Udinese e Napoli e in Coppa Italia contro il Lecce.

Oltre al forfait di Saelemaekers, Allegri dovrà fare i conti anche con un altro possibile problema sulle corsie: Estupinan ha riportato un fastidio alla caviglia sinistra con l’Ecuador e verrà valutato nelle prossime ore. Pulisic rappresenta un’alternative per l’allenatore del Milan. L’americano, sebbene non al top della condizione, potrebbe essere adattato sulla fascia destra con compiti difensivi aggiuntivi rispetto al suo ruolo abituale.