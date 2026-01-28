Parisi torna a disposizione, Kean verso la panchina a Napoli. Il punto sugli altri infortunati in casa Fiorentina
Moise Kean in azione. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Buone notizie per Paolo Vanoli in vista della partita di sabato contro il Napoli. Come riportato da Radio Bruno Toscana, infatti, Fabiano Parisi è pronto a tornare a disposizione dopo l'infortunio accusato a Bologna. La Fiorentina potrà quindi di nuovo contare sul suo esterno, da capire se Vanoli continuerà ad impiegarlo nel tridente offensivo oppure gli preferirà in maniera definitiva Solomon.
Kean verso la panchina
Quanto a Kean, dovrebbe tornare tra i convocati per la trasferta di Napoli, partendo dalla panchina. Continuano invece a lavorare a parte Dodo, Piccoli e Mandragora, che verranno valutati meglio dallo staff tecnico nei prossimi giorni.
