Guaio più noioso del previsto per Kean: tibia ancora gonfia e forfait a un passo. Un ultimo test quasi inutile

Un'ultima speranza Moise Kean se la vuole tenere accesa per la mattinata di oggi ma la sensazione è che di chance reali per recuperare e mettersi a disposizione di Vanoli non ve ne siano. Il 'rintocco' alla tibia, battezzata prima con lo Jagiellonia e poi anche a Udine, è meno preoccupante del problema alla caviglia ma più noioso del previsto, scrive il Corriere Fiorentino.

La tibia è ancora gonfia e soprattutto dolorante e anche in questo caso si dovrebbe ragionare in prospettiva, privilegiando appuntamenti nel quale avere magari un Kean al 100%. Pochissime, quasi nulle dunque le possibilità di vederlo anche solo in panchina, con l'onere della maglia che inevitabilmente spetterà a Piccoli.